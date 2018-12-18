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вторник, 18 декабря 2018 14:27

Путин признался в аннексии Крыма

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Путин признался в аннексии Крыма
"Мы можем только выразить свое несогласие с позицией, изложенной в резолюции": Песков Фото: Газета.Ру

Спикер президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал резолюцию ООН, в которой мировое сообщество призвало Россию вывести свои войска из Крыма и безотлагательно завершить временную оккупацию украинской территории.

"Мы можем только выразить свое несогласие с позицией, изложенной в резолюции, и сожаление. Мы, безусловно, продолжим последовательно разъяснять нашу позицию и доводить сведенью наших визави", - цитирует Пескова Новое время.

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По словам Пескова, Крым якобы "вошел в состав России в результате свободного волеизъявления жителей полуострова, которое было высказано в соответствии с действующим на тот момент в Украине законодательством".

Генеральная ассамблея ООН выразила свою серьезную обеспокоенность по поводу роста напряженности и применения силы РФ против Украины. В частности, против 3 судов Военно-морских сил Украины - "Бердянска", "Никополя" и буксира "Яны Капу", а также серьезного ранения нескольких членов их экипажей.

Об этом говориться в резолюции ГА ООН.

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