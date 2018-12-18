Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию

Генассамблея ООН официально осудила действия РФ в Азовском и Черном морях. Фото: Wikimedia Commons

Генеральная ассамблея ООН выразила свою серьезную обеспокоенность по поводу роста напряженности и применения силы РФ против Украины. В частности против трех судов Военно-морских сил Украины - "Бердянске", "Никополя" и буксира "Яны Капу", а также серьезного ранения нескольких членов их экипажей.

Об этом говориться в резолюции ГА ООН.

В документе содержится призыв к РФ безотлагательно освободить украинские судна и их экипажи. Генассамблея призвала РФ воздержаться от препятствования законному осуществлению навигационных прав и свобод в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

Кроме того, в ООН осудили строительство и открытие моста через Керченский пролив между Российской Федерацией и временно оккупированным Крымом, что "способствует дальнейшей милитаризации Крыма".

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Резолюции также осуждается растущее военное присутствие Российской Федерации в районах Черного и Азовского морей, в частности в Керченском проливе, притеснения Россией коммерческих судов и ограничения международного судоходства там.

Генасамьлея призывает РФ вывести свои вооруженные силы из Крыма и немедленно прекратить временную оккупацию территории Украины.