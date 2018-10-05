Появилась информация о состоянии Сенцова

Сенцов находится в критическом состоянии. Фото: BBC

Политзаключенный Олег Сенцов находится в критическом состоянии.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на "UA Харьков".

"У него очень сложные проблемы с сердцем, они всегда у Олега были. Сейчас они очень сильно ухудшились. Есть и другие проблемы, о которых я просто не хочу говорить. Но мы о них знаем", - сказал Климкин.

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По мнению министра, Сенцов вынужден был принять решение о прекращении голодовки, так как российские тюремщики будут пытаться его принудительно кормить.

5 октября российские власти сообщили о том, что украинский режиссер Олег Сенцов, которого незаконно удерживают в российской колонии в Лабытнанги, прекратил голодовку. Мол, российские медики уговорили политзаключенного и "подсказали ему, что жизнь продолжается". Олег Сенцов осужден в России на 20 лет тюрьмы по обвинению в подготовке терактов в аннексирована Крыму. С 14 мая голодал с требованием освободить всех украинских политзаключенных, содержавшихся в России.