"Угрожали сделать из него овоща" - что заставило Сенцова прекратить голодовку

Адвокат рассказал о влиянии на Сенцова. Фото: facebook

Украинский политзаключенному Олегу Сенцову угрожали принудительным кормлением и физической силой.

"Ему дали время подумать. Если он не уйдет из голодовки с завтрашнего дня, то будет осуществлено принудительное кормление - его вывезут в реанимацию, там прикуют к кровати, вставлять трубку и будут принудительно кормить", - заявил его адвокат Дмитрий Динзе в интервью "Медузе".

Сенцов не согласился бы прекратить голодовку, если бы не физическое воздействие.

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"Если бы ему не пригрозили принудительным кормлением, физической силой и тем, что из него будут делать овощ, он бы продолжил голодовку. Я так понимаю, что намерения врачей лабытнанговской больницы были достаточно серьезными. Это гражданская больница, городская", - сказал юрист.

5 октября российские власти сообщили о том, что украинский режиссер Олег Сенцов, которого незаконно удерживают в российской колонии в Лабытнанги, прекратил голодовку. Мол, российские медики уговорили политзаключенного и "подсказали ему, что жизнь продолжается". Олег Сенцов осужден в России на 20 лет тюрьмы по обвинению в подготовке терактов в аннексирована Крыму. С 14 мая голодал с требованием освободить всех украинских политзаключенных, содержавшихся в России.