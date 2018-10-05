"Я благодарен всем, кто поддерживал меня, и прошу прощения у тех, кого я подвел" - обнародовали заявление Сенцова о прекращении голодовки

Сенцов передал заявление через адвоката. Фото: AP

Обнародовали заявление украинского политзаключенного Олега Сенцова о прекращении голодовки.

"Всем, кому это еще интересно!

В связи с критическим состоянием моего здоровья, а также начавшимися патологическими изменениями во внутренних органах, в самое ближайшее время ко мне запланировано применение принудительного питания. Мое мнение при этом уже не учитывается. Якобы я уже не в состоянии адекватно оценивать уровень здоровья и опасности ему грозящей. Насильственное кормление будет проводиться в рамках реанимационных мероприятий по спасению жизни пациента. В данных условиях я вынужден прекратить свою голодовку с завтрашнего дня, то есть с 6.10.18.

145 дней борьбы, минус 20 кг веса, плюс надорванный организм, но цель так и не достигнута. Я благодарен всем, кто поддерживал меня, и прошу прощения у тех, кого я подвел.

Слава Украине!

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Олег Сенцов. 5.10.18"

Заявление он передал через своего адвоката Дмитрия Динзе. Текст обращения опубликовала "Новая газета".

5 октября российские власти сообщили о том, что украинский режиссер Олег Сенцов, которого незаконно удерживают в российской колонии в Лабытнанги, прекратил голодовку. Мол, российские медики уговорили политзаключенного и "подсказали ему, что жизнь продолжается". Олег Сенцов осужден в России на 20 лет тюрьмы по обвинению в подготовке терактов в аннексирована Крыму. С 14 мая голодал с требованием освободить всех украинских политзаключенных, содержавшихся в России.