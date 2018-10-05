Российскі тюремщики заявил, что Сенцов прекратил голодовку

 
Ексклюзивы
1/5
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
1 Просмотров: 4824
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
2 Просмотров: 1161
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
1 Просмотров: 1143
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Просмотров: 1521
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
2 Просмотров: 1071
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Просмотров: 1260
Россия покупает западных политиков
Россия покупает западных политиков
Просмотров: 603
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Просмотров: 2169
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
2 Просмотров: 12735
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
4 Просмотров: 4932
Фото
Все фото
4
10
11
42
7
&quot;Можете достать до Москвы&quot;: в России испугались украинского оружия
"Можете достать до Москвы": в России испугались украинского оружия
Летающий пес и влюбленные парни - показали лучшие Инстаграм-фото
Летающий пес и влюбленные парни - показали лучшие Инстаграм-фото
Голые и дикие: фотограф снимает цветных людей в горах
Голые и дикие: фотограф снимает цветных людей в горах
Как жили бедные районы Англии в 1970-е - подборка фото
Как жили бедные районы Англии в 1970-е - подборка фото
Не сдержал чувств - тюлень бросился обнимать дайвера
Не сдержал чувств - тюлень бросился обнимать дайвера
Видео
Все видео
В лобовой аварии погибли 13 пассажиров маршрутки
В лобовой аварии погибли 13 пассажиров маршрутки
"Королева танцев" - Тереза Мэй обескуражила публику
"Королева танцев" - Тереза Мэй обескуражила публику
Предатель и подонок - Путин "отблагодарил" Скрипаля за поддержку
Предатель и подонок - Путин "отблагодарил" Скрипаля за поддержку
У Кремля угрожают взорвать авто
У Кремля угрожают взорвать авто
Погибло около тысячи человек: показали жуткие кадры землетрясения в Индонезии
Погибло около тысячи человек: показали жуткие кадры землетрясения в Индонезии
Интервью
1/5
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 369
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1269
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5229
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
Просмотров: 9612
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Просмотров: 675
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
04 октября 2018
Просмотров: 423
Проминувши Божки
Буває, не одразу вгадуєш, що з тобою робиться. От недавно ми з дочкою добиралися додому з Яготина — машиною. Я попросив шофера поїхати через ...
пятница, 05 октября 2018 10:32

Российскі тюремщики заявил, что Сенцов прекратил голодовку

  Комментировать
Российскі тюремщики заявил, что Сенцов прекратил голодовку
Олег Сенцов прекратил голодовку - российские тюремщики

Украинский политзаключенный режиссер Олег Сенцов прекратил голодовку.

Об этом сообщил замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко, сообщает Meduza.

Сенцов прекратил голодовку неделю назад, сообщает российское оппозиционное СМИ "МБХ" со ссылкой на ФСИН.

"Голодовка официально прекращена. Олег Сенцов принимает пищу. Пока это диетические питание, потому что большая нагрузка на организм может быть опасна для здоровья", - сказал Максименко.

"Лучшие диетологи Москвы разработали специальную диету для вывода его из голодовки", - добавил

"За время голодовки Олег Сенцов потерял 12 кг, - передает слова Максименко "Московский комсомолец". - Его несколько раз вывозили в гражданскую больницу".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Олега Сенцова возникли проблемы с сердцем

Сенцов несколько раз отказывался от госпитализации в городскую больницу, заявлял ранее адвокат режисера. Дмитрий Динзе. Существовала угроза того, что Сенцова уведут с голодовки — насильно начав нормальное кормление, говорил Динзе. В конце сентября Сенцова все же доставили из колонии в Лабытнангскую городскую больницу будто бы для "планового обследования".

Адвокаты режиссера пока не комментируют ситуацию.

В июне этого года российский омбудсмен Татьяна Москалькова также утверждала, что Сенцов прекратил голодовку.

Сенцова задержали в 2014 году в Крыму. В августе 2015 года приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Обвиняли в создании террористического сообщества и подготовке двух терактов на территории полуострова. 14 мая этого года Сенцов объявил голодовку. Требовал освободить "всех украинских политзаключенных". В заявлении перечислил 64 человека, но свое имя не указал. Тюремщики сообщали, что он принимает "инфузионную терапию, включающую парентеральное питание, а также принимает питательную смесь Nutridrink.

10 сентября стало известно, что Сенцов написал завещание на свое творчество на случай смерти.

13 сентября Европейская народная партия, которая является крупнейшей фракцией Европарламента, выдвинула Сенцова на премию имени Сахарова.

18 сентября Верховная Рада выдвинула на Нобелевскую премию мира.

В конце сентября Сенцова вывезли в гражданскую больницу на обследование. Адвокат Дмитрий Динзе сообщил, что у режиссера диагностировали сердченую недостаточность. Кроме того, у голодающего появился ревматизм нижней конечности, а также проблемы с печенью и почками.

Мать Сенцова обращалась к президенту Владимиру Путину с просьбой помиловать сына. Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что режиссера не могут помиловать, так как не подал личную просьбу об этом.

В июле Европейский суд по правам человека призвал режиссера прекратить голодовку. С такой же просьбой к нему обратился другой политзаключенный Кремля Станислав Клих.

В начале августа сестра режиссера Наталья Каплан назвала состояние Олега "катастрофическим". В сентябре она рассказала, что у Сенцова началась гипоксия.

11 сентября на открытии конференции ОБСЕ в польской Варшаве американская делегация выразила молчаливый протест и призвала Россию освободить украинского режиссера Олега Сенцова и всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России.

18 сентября еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Йоурова призвала Россию освободить Олег а.

1 октября французская актриса Изабель Юппер призвала освободить удерживаемого в РФ украинского политзаключенного Олега Сенцова.

3 октября официальный представитель Госдепартамента США Ванесса Эккер заявила, что Вашингтон не рассматривает вариант обмена украинского режиссера Олега Сенцова на осужденных россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко, а также арестованную Марию Бутину. Потому что они - преступники, а Сенцов - политзаключенный.

4 жовтня Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению иск Олега Сенцова против России.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Российскі тюремщики заявил, что Сенцов прекратил голодовку». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
октября

В Бабьем Яру установили памятник "дорога смерти"

Самое читаемое
Не скрывая правду: фотограф показал настоящую Россию
Не скрывая правду: фотограф показал настоящую Россию
28
 Просмотров: 133371
Юная модель выбирает миниатюрные наряды, которые едва удерживают ее сексуальные формы
Юная модель выбирает миниатюрные наряды, которые едва удерживают ее сексуальные формы
32
 Просмотров: 102662
Украинка, которая страстно расцеловала Энрике Иглесиаса, попала в британский таблоид
Украинка, которая страстно расцеловала Энрике Иглесиаса, попала в британский таблоид
8
 Просмотров: 55867
Как жили бедные районы Англии в 1970-е - подборка фото
Как жили бедные районы Англии в 1970-е - подборка фото
42
 Просмотров: 39533
&quot;Счастливая с Потапом&quot; - в сети отреагировали на новое фото Каменских
"Счастливая с Потапом" - в сети отреагировали на новое фото Каменских Просмотров: 16930
Мир
Российские хакеры похитили информацию об Украине из МИД Бельгии
Российские хакеры похитили информацию об Украине из МИД Бельгии Просмотров: 9
Нобелевскую премию мира присудили борцам с сексуальным насилием
Нобелевскую премию мира присудили борцам с сексуальным насилием Просмотров: 45
Беларусь хочет помиловать украинского журналиста
Беларусь хочет помиловать украинского журналиста Просмотров: 558
Больше не Капитан Америка: Крис Эванс покинул проект "Мстители"
Больше не Капитан Америка: Крис Эванс покинул проект "Мстители" Просмотров: 252
Кортеж президента сбил ребенка на пешеходном переходе
Кортеж президента сбил ребенка на пешеходном переходе Просмотров: 783
Больше всего комментируют
17
"Украинцы бы не понимали русского, если бы не большевистская оккупация": Супрун о языковом законопроекте
7
В школах отказываются изучать русский язык
4
У Кремля угрожают взорвать авто
4
Рада еще на год предоставила Донбассу особый статус
3
Сенат США признал Голодомор геноцидом украинского народа
Голосов: 213
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua