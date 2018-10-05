Российскі тюремщики заявил, что Сенцов прекратил голодовку

Олег Сенцов прекратил голодовку - российские тюремщики

Украинский политзаключенный режиссер Олег Сенцов прекратил голодовку.

Об этом сообщил замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко, сообщает Meduza.

Сенцов прекратил голодовку неделю назад, сообщает российское оппозиционное СМИ "МБХ" со ссылкой на ФСИН.

"Голодовка официально прекращена. Олег Сенцов принимает пищу. Пока это диетические питание, потому что большая нагрузка на организм может быть опасна для здоровья", - сказал Максименко.

"Лучшие диетологи Москвы разработали специальную диету для вывода его из голодовки", - добавил

"За время голодовки Олег Сенцов потерял 12 кг, - передает слова Максименко "Московский комсомолец". - Его несколько раз вывозили в гражданскую больницу".

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Сенцов несколько раз отказывался от госпитализации в городскую больницу, заявлял ранее адвокат режисера. Дмитрий Динзе. Существовала угроза того, что Сенцова уведут с голодовки — насильно начав нормальное кормление, говорил Динзе. В конце сентября Сенцова все же доставили из колонии в Лабытнангскую городскую больницу будто бы для "планового обследования".

Адвокаты режиссера пока не комментируют ситуацию.

В июне этого года российский омбудсмен Татьяна Москалькова также утверждала, что Сенцов прекратил голодовку. Сенцова задержали в 2014 году в Крыму. В августе 2015 года приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Обвиняли в создании террористического сообщества и подготовке двух терактов на территории полуострова. 14 мая этого года Сенцов объявил голодовку. Требовал освободить "всех украинских политзаключенных". В заявлении перечислил 64 человека, но свое имя не указал. Тюремщики сообщали, что он принимает "инфузионную терапию, включающую парентеральное питание, а также принимает питательную смесь Nutridrink. 10 сентября стало известно, что Сенцов написал завещание на свое творчество на случай смерти. 13 сентября Европейская народная партия, которая является крупнейшей фракцией Европарламента, выдвинула Сенцова на премию имени Сахарова. 18 сентября Верховная Рада выдвинула на Нобелевскую премию мира. В конце сентября Сенцова вывезли в гражданскую больницу на обследование. Адвокат Дмитрий Динзе сообщил, что у режиссера диагностировали сердченую недостаточность. Кроме того, у голодающего появился ревматизм нижней конечности, а также проблемы с печенью и почками. Мать Сенцова обращалась к президенту Владимиру Путину с просьбой помиловать сына. Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что режиссера не могут помиловать, так как не подал личную просьбу об этом. В июле Европейский суд по правам человека призвал режиссера прекратить голодовку. С такой же просьбой к нему обратился другой политзаключенный Кремля Станислав Клих. В начале августа сестра режиссера Наталья Каплан назвала состояние Олега "катастрофическим". В сентябре она рассказала, что у Сенцова началась гипоксия. 11 сентября на открытии конференции ОБСЕ в польской Варшаве американская делегация выразила молчаливый протест и призвала Россию освободить украинского режиссера Олега Сенцова и всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России. 18 сентября еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Йоурова призвала Россию освободить Олег а. 1 октября французская актриса Изабель Юппер призвала освободить удерживаемого в РФ украинского политзаключенного Олега Сенцова. 3 октября официальный представитель Госдепартамента США Ванесса Эккер заявила, что Вашингтон не рассматривает вариант обмена украинского режиссера Олега Сенцова на осужденных россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко, а также арестованную Марию Бутину. Потому что они - преступники, а Сенцов - политзаключенный. 4 жовтня Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению иск Олега Сенцова против России.