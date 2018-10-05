Советник Путина подтвердил, что Сенцов письменно отказался от голодовки - Денисова

Украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой в Кремле подтвердили остановку голодания Сенцова / фото: ВАП

Советник Президента Российской Федерации Михаил Федотов подтвердил, что украинский политзаключенный Олег Сенцов написал заявление об отказе от голодовки.

Федотов сообщил, что, согласно информации руководства Федеральной службы исполнения наказаний РФ, Сенцов написал заявление об отказе от голодовки. Вместе с тем, причины отказа от голодания Федотов не знает, написала украинский омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

"Я только что переговорила с советником президента РФ, председателем совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилом Федотовым. Он заявил, что владеет информацией от руководства Федеральной службы исполнения наказаний РФ о том, что Олег Сенцов написал заявление об отказе от голодовки. причины российский чиновник не знает", - написала Денисова.

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Денисова добавила, что сейчас Сенцов в колонии Лабытнанги встречается с адвокатом.

5 октября российские власти сообщили о том, что украинский режиссер Олег Сенцов, которого незаконно удерживают в российской колонии в Лабытнанги, прекратил голодовку. Мол, российские медики уговорили политзаключенного и "подсказали ему, что жизнь продолжается". Олег Сенцов осужден в России на 20 лет тюрьмы по обвинению в подготовке терактов в аннексирована Крыму. С 14 мая голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, содержавшихся в России. Сенцов голодает с 14 мая 2018-го. Требует освободить всех украинских политзаключенных из российских тюрем.