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воскресенье, 14 октября 2018 17:41

От России требуют отпустить украинца на похороны матери

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Украинский омбудсмен Людмила Денисова требует от России отпустить удерживаемый на территории оккупированного Крыма экипаж судна "ЯМК-0041".

"Требую от РФ отпустить незаконно удерживаемый на территории оккупированного Крыма экипаж судна" ЯМК-0041", - написала она в воскресенье в Facebook.

Денисова сообщила, что в субботу у одного из членов экипажа Геннадия Отычко умерла мать.

 

"Проблема в том, что сейчас Геннадий не может с ней проститься. Его загранпаспорт, как и у других членов экипажа, забрали еще в начале мая. Теперь человек не может уехать из аннексированного Крыму на похороны матери. Сейчас он просит меня задействовать всех, кого можно и на любых условиях, чтобы вернуться домой хотя бы на полдня", - отметила омбудсмен.

 

По словам Денисовой, на этой неделе советник президента РФ Михаил Федотов уверял ее, что свобода передвижения украинских моряков не ограничивалось.

"Но эта отписка не соответствует действительности. Члены экипажа украинского судна полгода мечтают о возвращении домой. Они и их семьи уже морально и физически устали от отсутствия выхода. Недопустимо", - написала уполномоченный по правам человека.

Она добавила, что безуспешно пытается связаться с омбудсменом РФ Татьяной Москалькова: "Звоню на все возможные мобильные и стационарные номера. Трубку она не поднимает. Мой Офис связывается с Секретариатом Уполномоченного в РФ. Та же история - коммуницировать с нами не хотят".

"Я использую все возможные способы воздействия на РФ: Геннадий Отычко приедет в Украину, чтобы проводить в последний путь свою маму", - заявила Денисова.

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Она также добавила копию своего обращения к Москальковой, где просит рассмотреть возможность поработать Отичка к его постоянному месту жительства в городе Очаков Николаевской области в связи со смертью матери.

Украинское судно "ЯМК-0041" задержали 4 мая российские пограничники в Черном море у мыса Тарханкут. У рыбаков изъяли километра сетей и рыбу. Судно и экипаж из 5 граждан Украины доставили на территорию аннексированного Крыму.

Против капитана украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041" (порт приписки - Очаков) Виктора Новицкого возбудили уголовное дело о браконьерстве. 11 июня суд в оккупированном Крыму продлил ему арест в месяц. Задержанному капитану может грозить в оккупированном РФ Крыму до 5 лет лишения свободы.

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