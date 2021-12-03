Оккупанты в Крыму пустят с молотка земли украинцев

Земли украинцев в оккупированном Крыму будут продаваться на торгах. Фото: okryme.com

Оккупационные власти аннексированного Россией Крыма намерены выставить на принудительную продажу земельные участки "иностранцев".

К этой категории оккупанты отнесли и украинцев, сообщила так называемая "глава Госкомреестра" Инна Смаль, передает "Крым.Реалии".

"Если весной 2020 года в собственности иностранцев было около 11,5 тысячи участков в приграничных территориях Крыма, то к июлю 2021 года их насчитывалось около 7,3 тысячи", - сказала она.

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Смаль уточнила, что сейчас таких участков примерно 6,6 тыс.

Так называемые власти полуострова считают "иностранцами" всех, кто не проживает на территории Крыма, Севастополя и соседней России. Следовательно, к этой категории отнесли и жителей материковой Украины.

В Крыму оккупанты выставили на торги здание Украинского государственного геологоразведочного института в Симферополе. Здание получило стартовую цену в 232,3 млн рублей – более 87 млн ​​грн. Крымское отделение института было единственной в Украине отраслевой научно-исследовательской организацией, выполнявшей научно-исследовательские и опытно-методические работы в области геологии.