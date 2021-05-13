Оккупанты в Крыму продолжают религиозные притеснения - Госдеп США

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Россия продолжает религиозные притеснения мусульман, греко-католиков, Свидетелей Иеговы и представителей других конфессий в оккупированном Крыму.

Многие религиозные общины по сути вытеснены с аннексированного полуострова путем введения новых требований регистрации, говорится в докладе Госдепартамента США о свободе вероисповедания в мире за 2020 год, пишет "Укринформ".

"Российские власти в оккупированном Крыму не прекращают преследовать и запугивать религиозные конгрегации меньшинств, в частности мусульман – крымских татар, Свидетелей Иеговы, членов ПЦУ и духовенства", - говорится в отчете.

69 жителей Крыма остаются за решеткой из-за причастности к мусульманской политической организации "Хизб ут-Тахрир", которая запрещена в РФ, но является законной во многих странах, в том числе в Украине. Заключение за свою веру отбывают двое Свидетелей Иеговы. Притеснений со стороны оккупационной власти также испытывают представители Украинской греко-католической церкви и других конфессий.

"Сейчас в Крыму зарегистрировано 907 религиозных общин, что на 1 тыс. меньше, чем было до оккупации в 2014 году", - говорится в документе.

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В США зарегистрировали законопроект под названием "Акт в поддержку религиозной свободы в Украине", который будет преследовать попытки оккупационных российских властей ограничивать свободу вероисповедания в Крыму и на востоке Украины.