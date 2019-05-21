Назвали точное количество заключенных в России украинцев

Россияне посадили в тюрьму около 5,1 тыс. украинцев, утверждает МИД Украины.

По состоянию на 31 марта 4877 осужденных граждан Украины находятся в российских тюрьмах, пишут Украинские новости.

В первом квартале этого года россияне арестовали еще 225 человек.

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Всем пленникам предоставляют помощь консула.

В МИД также сообщили, что, несмотря на это, не знают, сколько украинцев просили об отбытии срока заключения в Украине.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко написала заявление как уполномоченная президента Порошенко по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, как представительница Украины в гуманитарной подгруппе с просьбой освободить ее от этих должностей.

Об этом она сказала во время презентации отчета о своей деятельности на посту уполномоченного президента.