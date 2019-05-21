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вторник, 21 мая 2019 17:47

Назвали точное количество заключенных в России украинцев

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Россияне посадили в тюрьму около 5,1 тыс. украинцев, утверждает МИД Украины.

По состоянию на 31 марта 4877 осужденных граждан Украины находятся в российских тюрьмах, пишут Украинские новости.

В первом квартале этого года россияне арестовали еще 225 человек.

Автор: Украинские новости
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В МИД также сообщили, что, несмотря на это, не знают, сколько украинцев просили об отбытии срока заключения в Украине.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко написала заявление как уполномоченная президента Порошенко по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, как представительница Украины в гуманитарной подгруппе с просьбой освободить ее от этих должностей.

Об этом она сказала во время презентации отчета о своей деятельности на посту уполномоченного президента.

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  • Я против любых инициатив президента
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