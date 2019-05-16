Геращенко уходит из Трехсторонней контактной группы

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Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко сегодня написала заявление как уполномоченная президента Порошенко по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, как представительница Украины в гуманитарной подгруппе с просьбой освободить ее от этих должностей.

Об этом она сказала во время презентации отчета о своей деятельности на посту уполномоченного президента.

"Я поблагодарила президента Порошенко за высокую честь работать в его команде в течение 5 лет над этими трудными вопросами", - отметила Геращенко.

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Добавила, что необходима перезагрузка членов Минской группы, которое должно касаться Украины, России и ОБСЕ.

"Я хочу сказать, что мы остаемся открытыми для новой власти, для того, чтобы помочь содействие в решении всех вопросов, которые будут сейчас перед ними стоять... Но очевидно, что должно произойти перезагрузка. И в этом контексте я считаю, что важно обеспечить трехстороннее перезагрузки участников Минских групп и от Украины, и от России, и от ОБСЕ. Так как от представителей ОБСЕ, это моя позиция, это не позиция украинского руководства, я как участник Минских групп считаю, что перезагрузка должна касаться всех", - сказала Геращенко.

И подчеркнула, что от координаторов ОБСЕ Украина ждет более активной позиции и интерес не только в процессе, но и в результате.

Россия отказалась поддержать "пасхальное перемирие" на Донбассе. Представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук обвинил в срыве договоренностей Россию и ее президента Владимира Путина, который не заинтересован в деэскалации и окончании войны на Донбассе.