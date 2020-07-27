"Мы поздно осознали, что Россия действительно намерена захватить Крым" — Волкер

На подготовку к аннексии Крыма Россией надо было реагировать жестче, считает Курт Волкер. Фото: reuters.com

Спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины в 2017–2019 годах Курт Волкер сказал, что реакция мирового сообщества на аннексию Крыма была запоздалой.

В эксклюзивном интервью Крым.Реалии он также уточнил, что для всего мира аннексия украинского полуострова стала полной неожиданностью.

"Мы поздно осознали, что Россия действительно намерена захватить Крым. В тот момент, когда они это делали, никто в это не верил, а потому так медленно реагировали", — отметил он.

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Санкции начали применять лишь после проведения Россией псевдореферендума и аннексии Крыма. Внимания на это нужно было акцентировать больше, сказал Волкер.

"Нужно было помогать Украине больше. А санкции нужно было вводить до незаконного голосования. …Именно поэтому я считаю, что мы слишком медленно реагировали. Мы ничего не делали, пока не стало слишком поздно", — отметил он.

Оккупанты подготовили в аннексированном Крыму военные штабы и мобилизационную базу, которые могут быть использованы в активной фазе боевых действий. Об этом заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос.