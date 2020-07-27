Россияне в Крыму готовы к активным боевым действиям - СНБО

Россия готова использовать военные штабы в Крыму в активной фазе боевых действий. Фото: reuterd.com

Оккупанты подготовили в аннексированном Крыму военные штабы и мобилизационную базу, которые могут быть использованы в активной фазе боевых действий.

Об этом в интервью Крым.Реалии заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос.

По его словам, подготовленные россиянами штабы и мобилизационная база в Крыму - это потенциал, который "под видом резервистов может прибыть сначала на обучение, а обучение может перейти в активную фазу боевых действий, это происходит очень быстро".

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"Сегодня утром это еще обучение, а завтра утром это уже начало агрессии", - подчеркнул Кривонос.

По его словам, российские войска могут начать новую фазу агрессии против Украины в любой момент с любого участка границы, в частности со стороны Крыма.

В то же время заместитель секретаря СНБО заверил, что Украина готова к любым угрозам.

"Все угрозы, которые могут существовать, они давно уже проработаны Генеральным штабом, и постоянно пересматриваются эти вопросы. И эти планы существуют. И наши войска также проходят обучение и подготовку по противодействию", - сказал Кривонос.

Ранее бывший специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что возвращение аннексированного Российской Федерацией Крыма под контроль Украины военным путем принесет много разрушений.