Россияне в Крыму готовы к активным боевым действиям - СНБО

Оккупанты подготовили в аннексированном Крыму военные штабы и мобилизационную базу, которые могут быть использованы в активной фазе боевых действий.
Об этом в интервью Крым.Реалии заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос.
По его словам, подготовленные россиянами штабы и мобилизационная база в Крыму - это потенциал, который "под видом резервистов может прибыть сначала на обучение, а обучение может перейти в активную фазу боевых действий, это происходит очень быстро".
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"Сегодня утром это еще обучение, а завтра утром это уже начало агрессии", - подчеркнул Кривонос.
По его словам, российские войска могут начать новую фазу агрессии против Украины в любой момент с любого участка границы, в частности со стороны Крыма.
В то же время заместитель секретаря СНБО заверил, что Украина готова к любым угрозам.
"Все угрозы, которые могут существовать, они давно уже проработаны Генеральным штабом, и постоянно пересматриваются эти вопросы. И эти планы существуют. И наши войска также проходят обучение и подготовку по противодействию", - сказал Кривонос.
Ранее бывший специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что возвращение аннексированного Российской Федерацией Крыма под контроль Украины военным путем принесет много разрушений.
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