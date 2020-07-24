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пятница, 24 июля 2020 11:51

Волкер предупредил о последствиях силовой операции по возврату Крыма

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Волкер предупредил о последствиях силовой операции по возврату Крыма
Возврат Крыма под контроль Украины военным путем принесет много разрушений. Фото: Facebook/ГПСУ

Возврат аннексированного Российской Федерацией Крым под контроль Украины военным путем принесет много разрушений.

Об этом в эксклюзивном интервью "Крым. Реалии" сказал бывший специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

Он заявил, что эту идею нельзя назвать хорошей.

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"Я думаю, что такая операция будет разрушительной и для жизни людей, и для имущества. Россия имеет очень мощную военную силу. Все это привело бы к конфликту и за пределами Крыма, и в других частях Украины, даже в других частях Европы. Не существует варианта хорошего военного возврата Крыма", - сказал он.

По мнению политика, необходимо постоянно оказывать давление на Россию и при этом быть терпеливыми.

"Россия рано или поздно изменится. Путинизм и продолжение его власти до 2036 года - это скорее признак слабости, а не силы", - сказал Волкер.

Ранее Волкер заявлял, что возможностей для международных переговоров с Россией по поводу аннексии Крыма пока нет.

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