В США прокомментировали перспективы переговоров с Россией по Крыму

Возможностей для международных переговоров с Россией по поводу аннексии Крыма пока нет.
Об этом заявил бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью "Радио Свобода".
Он уточнил, что лично говорил об этом с российскими чиновниками.
"Они говорят: "Нет, проблем нет, Крым — это часть России, здесь не о чем говорить", — сказал он.
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По мнению Волкера, повлиять на Россию можно лишь с помощью усиления международного давления.
"Вот здесь нам нужны США, Великобритания, Франция, Германия, а может, и НАТО", — сказал дипломат.
Также, по его мнению, очень важным является участие Турции.
"Все мы должны постоянно подчеркивать проблему захвата Крыма и усиливать давление на Россию, чтобы она прекратила оккупацию и вернула территорию", — подчеркнул Волкер.
Ранее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что снисходительность к незаконным действиям Путина и других российских чиновников в Крыму поощряет оккупантов к дальнейшей агрессии против Украины.
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