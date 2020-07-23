В США прокомментировали перспективы переговоров с Россией по Крыму

Курт Волкер не видит возможностей для переговоров с РФ по Крыму. Фото: reuters.com

Возможностей для международных переговоров с Россией по поводу аннексии Крыма пока нет.

Об этом заявил бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью "Радио Свобода".

Он уточнил, что лично говорил об этом с российскими чиновниками.

"Они говорят: "Нет, проблем нет, Крым — это часть России, здесь не о чем говорить", — сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты в Крыму штрафуют за украинский паспорт

По мнению Волкера, повлиять на Россию можно лишь с помощью усиления международного давления.

"Вот здесь нам нужны США, Великобритания, Франция, Германия, а может, и НАТО", — сказал дипломат.

Также, по его мнению, очень важным является участие Турции.

"Все мы должны постоянно подчеркивать проблему захвата Крыма и усиливать давление на Россию, чтобы она прекратила оккупацию и вернула территорию", — подчеркнул Волкер.

Ранее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что снисходительность к незаконным действиям Путина и других российских чиновников в Крыму поощряет оккупантов к дальнейшей агрессии против Украины.