В США прокомментировали перспективы переговоров с Россией по Крыму

 
Ексклюзивы
1/5
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
Просмотров: 2997
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
1 Просмотров: 1404
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7578
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 819
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Просмотров: 666
Почему депозиты подешевели
Почему депозиты подешевели
Просмотров: 1944
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
5 Просмотров: 3564
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
Просмотров: 459
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
Просмотров: 2727
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
1 Просмотров: 981
Фото
Все фото
5
5
11
8
25
В Крыму срочно прокладывают электросети для военных
В Крыму срочно прокладывают электросети для военных
Дочерние учреждения австрийской банковской группы &quot;переписали&quot; карту Украины
Дочерние учреждения австрийской банковской группы "переписали" карту Украины
Знаменитый крымский курорт превратился в &quot;гадюшник&quot;
Знаменитый крымский курорт превратился в "гадюшник"
На буксире &quot;Яны Капу&quot; подняли крымскотатарский флаг
На буксире "Яны Капу" подняли крымскотатарский флаг
Показали современное состояние древних крепостей Крыма
Показали современное состояние древних крепостей Крыма
Видео
Все видео
Киевские школьники после ВНО по истории Украины высказывали оскорбления в адрес крымских татар
Киевские школьники после ВНО по истории Украины высказывали оскорбления в адрес крымских татар
Назвали численность российских войск в оккупированном Крыму
Назвали численность российских войск в оккупированном Крыму
В Крыму проходят массовые обыски в домах крымских татар, много задержанных
В Крыму проходят массовые обыски в домах крымских татар, много задержанных
Россия запустила движение грузовых поездов по Крымскому мосту
Россия запустила движение грузовых поездов по Крымскому мосту
РФ хочет аннексировать еще один регион Украины - екскомандувач сил США
РФ хочет аннексировать еще один регион Украины - екскомандувач сил США
Интервью
1/5
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 558
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 288
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1305
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 5202
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Просмотров: 1458
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
21 июля 2020
Просмотров: 306
Удар не по м'ячу
Часом трапляється, що видатна у своїй справі людина стає всесвітньо відомою не завдяки цьому. Британський музикант Оззі Осборн здобув визнання не ...
четверг, 23 июля 2020 10:23

В США прокомментировали перспективы переговоров с Россией по Крыму

  Комментировать
В США прокомментировали перспективы переговоров с Россией по Крыму
Курт Волкер не видит возможностей для переговоров с РФ по Крыму. Фото: reuters.com

Возможностей для международных переговоров с Россией по поводу аннексии Крыма пока нет.

Об этом заявил бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью "Радио Свобода".

Он уточнил, что лично говорил об этом с российскими чиновниками.

"Они говорят: "Нет, проблем нет, Крым — это часть России, здесь не о чем говорить", — сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты в Крыму штрафуют за украинский паспорт

По мнению Волкера, повлиять на Россию можно лишь с помощью усиления международного давления.

"Вот здесь нам нужны США, Великобритания, Франция, Германия, а может, и НАТО", — сказал дипломат.

Также, по его мнению, очень важным является участие Турции.

"Все мы должны постоянно подчеркивать проблему захвата Крыма и усиливать давление на Россию, чтобы она прекратила оккупацию и вернула территорию", — подчеркнул Волкер.

Ранее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что снисходительность к незаконным действиям Путина и других российских чиновников в Крыму поощряет оккупантов к дальнейшей агрессии против Украины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В США прокомментировали перспективы переговоров с Россией по Крыму». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
июля

В красавицы забрали титул за снимки обнаженной

Самое читаемое
Показали изнутри автобус, где террорист удерживал 13 заложников
Показали изнутри автобус, где террорист удерживал 13 заложников
8
 Просмотров: 12852
Карантин продлят: назвали сроки
Карантин продлят: назвали сроки Просмотров: 11025
Украинский разведчик рассказал о проблемах в &quot;армиях&quot; ЛДНР
Украинский разведчик рассказал о проблемах в "армиях" ЛДНР Просмотров: 9405
У семьи космонавта Леонида Каденюка отбирают квартиру
У семьи космонавта Леонида Каденюка отбирают квартиру
 Просмотров: 8605
Яркие перевоплощения: показали самые модные обои 2020
Яркие перевоплощения: показали самые модные обои 2020
20
 Просмотров: 8253
Крым
В Крыму изуродовали уникальный пляж
В Крыму изуродовали уникальный пляж Просмотров: 828
Оккупационные власти в Крыму предупредили, что могут не выпустить граждан на материк
Оккупационные власти в Крыму предупредили, что могут не выпустить граждан на материк Просмотров: 504
Оккупанты в Крыму штрафуют за украинский паспорт
Оккупанты в Крыму штрафуют за украинский паспорт Просмотров: 279
Чубаров: Снисходительность к Путину поощряет его на дальнейшую агрессию против Украины
Чубаров: Снисходительность к Путину поощряет его на дальнейшую агрессию против Украины Просмотров: 216
Россия в Крыму продала украденный украинский газ — СМИ
Россия в Крыму продала украденный украинский газ — СМИ Просмотров: 360
Больше всего комментируют
6
"Слуга" Шевченко, которого тоже облили зеленкой, пригрозил ветеранам: "Выжигать радикалов каленым железом"
5
За зеленку на нардепе из ОПЗЖ ветерану грозит 5 лет тюрьмы
5
Зеленский выполнил требование террориста
5
Луцкого террориста задержали
3
У Зеленского объяснили, почему сдался луцкий террорист
Голосов: 8073
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua