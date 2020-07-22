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Чубаров: Снисходительность к Путину поощряет его на дальнейшую агрессию против Украины

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Чубаров: Снисходительность к Путину поощряет его на дальнейшую агрессию против Украины
Крымские татары считают, что мировое сообщество недостаточно давит на Россию и Путина. Фото: reuters.com

Недавняя поездка Владимира Путина в аннексированный Крым — преступление, предусмотренное действующим законодательством Украины.

Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, комментируя визит президента РФ на временно оккупированный россиянами полуостров.

По словам украинского общественного деятеля, подобными незаконными действиями Путин, как и другие должностные лица России, открыто демонстрируют международному сообществу "циничное пренебрежение нормами международного права и решениями Генеральной Ассамблеи ООН, Европарламента, Парламентской Ассамблеи Совета Европы и Парламентской Ассамблеи ОБСЕ".

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По мнению Чубарова, снисходительность к преступным действиям российских должностных лиц, направленным против территориальной целостности и суверенитета других государств, практически является поощрением российской агрессии против своих соседей.

Меджлис крымскотатарского народа обратился к ООН, Европейского парламента, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, Парламентской Ассамблеи ОЧЭС, правительств и парламентов государств с призывом принять "дополнительные и жесткие экономические, политические и дипломатические меры, направленные на принуждение Российской Федерации к освобождению оккупированных ею территорий Украины, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь ".

Ранее стало известно, что Россия продала 11,5 млн куб. м газа, который был добыт на месторождении в Херсонской области и закачан в Глебовское газохранилище Крыма уже после захвата полуострова. В торговой документации на основании решения оккупационного суда Крыма он значился как "имущество федеральной собственности".

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