Россия в Крыму продала украденный украинский газ — СМИ

РФ продала украинский газ, который хранился в Крыму. Фото: pixabay.com

Россия продала 11,5 млн куб. м газа, который был добыт на месторождении в Херсонской области и закачан в Глебовское газохранилище Крыма уже после захвата полуострова.

Как пишут "Крым. Реалии", россияне готовили газ к продаже с апреля т.г.

В торговой документации, на основании решения оккупационного суда Крыма, он значится как "имущество федеральной собственности".

По информации журналистов, газ был добыт несколько лет назад на месторождении в Стрелковом Херсонской области украинским ЧАО "Пласт" (его связывают с беглым экс-нардепом Александром Онищенко).

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Добытый газ, благодаря договоренностям с подконтрольным РФ "Черноморнефтегазом", закачивался в Глебовское газохранилище на аннексированном полуострове.

Газ закачали на захваченный полуостров через компрессорную станцию на газопроводе "Стрелково-Джанкой-Симферополь", оказавшуюся после аннексии под контролем российских военных.

Позже украинский газ был национализирован, выставлен на продажу и 30 июня 2020 года продан. Весь объем газа — 11,5 млн куб. м продали за 15,7 млн руб. (около 6,1 млн грн).

В Крыму оккупационная власть к приезду президента Владимира Путина снизила цены на бензин. Однако при этом они все равно остались намного выше, чем в России.