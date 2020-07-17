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пятница, 17 июля 2020 18:29

"Царь едет": в оккупированном Крыму снизили цену бензина к визиту Путина

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&quot;Царь едет&quot;: в оккупированном Крыму снизили цену бензина к визиту Путина
Оккупанты в Крыму снизили цену на бензин к визиту Путина. Фото: reuters.com

В Крыму оккупационные власти к приезду президента Владимира Путина снизили цены на бензин.

Однако при этом они все равно остались намного выше, чем в России, пишет EADaily.

Ранее одна из крупнейших сетей полуострова "ТЭС" продавала бензин А-95 по 52,9 рубля за литр (20,29 грн/л), 16 июля стоимость снизилась до 51,9 рубля. Этот визит, кстати, отменили.

О неслучайности снижения цены говорит тот факт, что его анонсировал самопровозглашенный глава Крыма Сергей Аксенов. По это словам, это якобы стало возможным благодаря договоренности с нефтетрейдерами.

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Несмотря на то, что цены на оптовые поставки бензина медленно снижаются, стоимость его в разгар курортного сезона в Крыму держится на максимальном уровне. Даже с учетом снижения литр А-95 на 4 рубля дороже, чем у ближайшего соседа — Краснодарского края.

Высокую цену диктуют антироссийские санкции, из-за которых крупные сети российских АЗС боятся работать на аннексированном полуострове. Кроме того, собственники мелких сетей АЗС спешат заработать во время курортного сезона.

Ранее стало известно, что в Крыму срочно прокладывают новые электросети в палаточные лагеря российских военных, которые задействованы в строительстве водовода для переброски в Симферополь воды из водохранилищ.

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