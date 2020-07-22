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среда, 22 июля 2020 14:48

Оккупанты в Крыму штрафуют за украинский паспорт

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Оккупанты в Крыму штрафуют за украинский паспорт
Российские оккупанты начали штрафовать за попытку пересечения админграницы по украинскому паспорту. Фото: Facebook/ГПСУ

Пограничники РФ начали штрафовать крымчан за попытку пересечь админграницу Украины с Крымом по украинскому паспорту.

Как сообщает "Крымская правозащитная группа", при въезде на оккупированный полуостров сотрудники ФСБ требуют от крымчан предъявлять российский паспорт.

Если же такового нет, российские пограничники выносят постановление о назначении административного наказания. По утверждению ФСБ, украинский паспорт для въезда-выезда на полуостров является недействительным.

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Подобный документ составлен относительно жительницы Крыма, возвращавшейся домой в оккупированную Ялту из Киева.

Таким образом российские силовики заставляют крымчан предъявлять именно российский паспорт, выданный Россией в Крыму в нарушение международных норм в рамках принуждения к гражданству.

Поскольку Крым является территорией Украины, то украинцы находятся на полуострове на законных основаниях и преследование их властью РФ за пересечение административной границы по украинским документам является нарушением свободы передвижения — ст. 2 Протокола 4 Европейской конвенции по правам человека.

Недавняя поездка Владимира Путина в аннексированный Крым — преступление, предусмотренное действующим законодательством Украины. Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, комментируя визит президента РФ на временно оккупированный россиянами полуостров.

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  • Нужно воду продавать дорого
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