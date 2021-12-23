Крымскотатарский телеканал ATR прекратил вещание на оккупированный полуостров

Телеканал ATR прекратил эфир. Фото: Украинская правда

Телеканал "АТR" прекратил вещание на оккупированный Крым.

Теперь канал вещает через кабельные сети и приложения цифрового интерактивного телевидения MEGOGO, Divan TV, OLL TV и Lanet TV. Также телеканал продолжает вещание на YouTube и на сайте ATR.ua, сообщили на телеканале.

Из-за отключения смотреть телеканал не сможет его основная аудитория – жители оккупированного Крыма.

Вещание прекращено в связи с существенным недофинансированием из госбюджета, коллектив телеканала не в состоянии оплатить образовавшуюся задолженность перед компанией Spacecom.

"Руководство телеканала АТR прилагает усилия, направленные на поиск ресурсов для полномасштабного вещания, и надеется, что это отключение временное", - отметили на канале.

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