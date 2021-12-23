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четверг, 23 декабря 2021 02:44

Крымскотатарский телеканал ATR прекратил вещание на оккупированный полуостров

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Крымскотатарский телеканал ATR прекратил вещание на оккупированный полуостров
Телеканал ATR прекратил эфир. Фото: Украинская правда

Телеканал "АТR" прекратил вещание на оккупированный Крым.

Теперь канал вещает через кабельные сети и приложения цифрового интерактивного телевидения MEGOGO, Divan TV, OLL TV и Lanet TV. Также телеканал продолжает вещание на YouTube и на сайте ATR.ua, сообщили на телеканале.

Из-за отключения смотреть телеканал не сможет его основная аудитория – жители оккупированного Крыма.

Вещание прекращено в связи с существенным недофинансированием из госбюджета, коллектив телеканала не в состоянии оплатить образовавшуюся задолженность перед компанией Spacecom.

"Руководство телеканала АТR прилагает усилия, направленные на поиск ресурсов для полномасштабного вещания, и надеется, что это отключение временное", - отметили на канале.

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В президентской фракции "Слуга народа" хотят уничтожить "Общественное". 100% акций АО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" принадлежат государству. Однако государственные органы не управляют им и не определяют редакционную политику. В этом состоит главное отличие государственного медиа от общественного.

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