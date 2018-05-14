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"Крым должны спасать, как своего ребенка от бандитов" - Муждабаев

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&quot;Крым должны спасать, как своего ребенка от бандитов&quot; - Муждабаев
Крым оккупирован врагом с 20 февраля 2014 года. Фото 112.ua

Украинцы должны бороться не только за территорию Крыма, но и за людей, оказавшихся в оккупации врага.

Об этом Gazeta.ua заявил публицист Айдер Муждабаев, комментируя заявление писателя Василия Шкляра, что Украине Крым не нужен.

"Если у тебя крадут ребенка, а ты считаешь, что его надо оставить бандитам - это твое личное мнение. Я же думаю, что надо его спасать. Под ребенком я имею в виду крымскотатарский народ. Сейчас скорее всего, у государства полноценного плана по возвращению Крыма нет. Я о нем точно не знаю. Но мы не должны завершать борьбу против врага. Такая позиция - это мнение человека, которому безразлично, будут уничтожены крымские татары россиянами, как это они постоянно делали со времен Екатерины II. Радует то, что большинство украинцев никогда даже не подумает отдавать Крым врагу", - сказал Айдер Муждабаев.

Украинский писатель и политический деятель Василий Шкляр заявил, что Украине Крым не нужен.

"Вот мы все говорим: "Да нет, там наши люди!" Ну и в Чикаго их больше, наших людей, и в Нью-Йорке больше. Я имею в виду сознательных украинцев. Зачем мы себя обманываем?" - заявил писатель в эфире Espreso.TV .

По его словам, на полуострове много "природных" россиян, которые сейчас "в эйфории от того, что они живут в России", а попытки "вернуть" полуостров вызовут у крымчан лишь ненависть.

"Наша земля - та, которую нация может освоить на уровне своей культуры, духовности. Иначе это серая территория, серая зона, которая тормозит наш прогресс", - считает Шкляр.

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Российские депутаты хотят ввести уголовную ответственность за соблюдение западных санкций, в частности в части запрета на работу в аннексированном Крыму.

Автор: Денис Скрыль
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