Говорил правду о Крыме - появилась информация об убитом российском журналисте

Орхан Джемаль был противником аннексии Крыма. Фото: obozrevatel.com

Российский журналист Орхан Джемаль был противником аннексии Крыма. Его нашли убитым в Африке с еще двумя российскими гражданами.

В 2016 году он в эфире пропагандистского телеканала НТВ рассказал об ограничении прав крымскотатарского народа в оккупированном Крыму.

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"Я помню, откуда взялось русскоязычное большинство Крыма. В 1944 году крымских татар выселили, а в их дома, где еще не остыли очаги, поселили НКВДшников. И вот их приплод и сейчас тот самый "русский мир", и сама русскоязычная большинство Крыма", - говорил он.

Журналист добавил, что не уважает российские законы, и "все было бы хорошо, если бы россияне со своим законодательством не двигались за пределы своей границы".

В Центральноафриканской Республике погибли российские журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев, которые снимали документальный фильм о работе ППК "Вагнер".