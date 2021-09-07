Евросоюз осудил обыски и аресты в Крыму

В ЕС отреагировали на произвол оккупантов. Фото: pexels.com

Евросоюз осудил новые обыски и аресты крымских татар в оккупированном Крыму.

Заявление 7 сентября обнародовал представитель Европейской службы внешних дел Петер Стано, сообщает "Європейська правда".

"ЕС осуждает обыски в противоправно аннексированном Россией Крыму, которые привели к задержанию пяти лидеров крымских татар - Эльдара Одаманов, Азиза Ахтемова, Наримана Джеляла, Шевкета Усеинова, Асана Ахметова, и еще около 50 человек 3 и 4 сентября. ЕС считает эти задержания политически мотивированными и незаконными в соответствии с нормами международного права ", - заявил Петер Стано.

Евросоюз не признает применение российского законодательства в Крыму. Ожидает, что всех задержанных украинских граждан немедленно отпустят.

Стано добавил, что преследуют именно крымских татар.

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"Евросоюз призывает РФ придерживаться своих обязательств по международному праву и прекратить нарушать права человека жителей Крыма. Об этом говорится и в совместной декларации саммита Крымской платформы от 23 августа. ЕС непоколебим в своей поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ. ЕС не признает противоправную аннексию Крымского полуострова Россией", - подчеркнул он.

В оккупированном Крыму пытали задержанного заместителя главы Меджлиса Наримана Джелялова. Ситуацию на контроль взял Офис генерального прокурора. Джелялова и еще четырех крымских татар оккупационная власть в Крыму задержали 3-4 сентября. Их подозревают в диверсии. Им грозит от 12 до 15 лет тюрьмы.