Крымские оккупанты пытали задержанного заместителя главы Меджлиса

К Джелялову применили пытки и жестокое обращение. Фото: Рефат Чубаров/Facebook

В оккупированном Крыму пытали задержанного заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова.

Ситуацию на контроль взял Офис генерального прокурора. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Оккупанты двое суток не сообщали ни членам семьи, ни адвокатам о местонахождении Джелялова и других задержанных крымских татар.

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"К Нариману Джелялову применили пытки и жестокое обращение. Нелегальные заключения людей, применения к ним пыток и бесчеловечного обращения с ними запрещены статьей Конвенции о защите гражданского населения во время войны и признаются военными преступлениями", - заявили в прокуратуре.

3 сентября оккупанты провели обыск в доме крымского татарина Эльдара Одаманова в Симферополе. Якобы из-за взрыва в селе Перевальное в Крыму. Силовики изъяли технику и забрали мужчину с собой. Его местонахождение неизвестно. 4 сентября в Евпатории задержали и увезли в неизвестном направлении крымского татарина Шевкета Усеинова. В тот же день к Джелялу пришли с обыском в селе Первомайское Симферопольского района Крыма. После обысков его задержали и вывезли в неизвестном направлении. Прокуратура Крыма открыла уголовное производство. Представительство президента Украины Владимира Зеленского в АР Крым задержание Джеляла связало с участием в "Крымской платформе". МИД Украины выразило протест в связи с незаконными обысками и задержаниями жителей Крыма. Оккупанты заявили, что Джелялов и еще четверо крымских татар подозреваются в "диверсии".