Оккупанты отправили в СИЗО задержанного заместителя главы Меджлиса

Джелялова отправили в СИЗО. Фото: facebook.com/crimeansolidarity

В оккупированном Симферополе суд арестовал на два месяца заместителя председателя Меджлиса Наримана Джелялова.

Оккупанты обвиняют его в организации диверсии. Об этом сообщает правозащитная организация "Крымская солидарность".

Джелялов будет находиться в СИЗО до 4 ноября. На суде обвинитель заявил, что заместитель председателя Меджлиса подозревается в тяжком преступлении и может скрыться от "правосудия".

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Защита доводы отвергла и просила выбрать Джелялову меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако суд отклонил доводы адвокатов и поддержал позицию прокурора.

Во время заседания Джелялов заявил, что обвинения в организации диверсии не доказаны, а основной мотив его задержания и ареста - изоляция от общества.

Заместителя председателя Меджлиса Наримана Джелялова и еще четырех крымских татар оккупационная власть в Крыму задержали 3-4 сентября. Их подозревают в диверсии. Им грозит от 12 до 15 лет тюрьмы. Офис генпрокурора взял на контроль ситуацию с задержанием Джелялова. Следствие получило информацию, что оккупанты Джелялова пытали.