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среда, 27 февраля 2019 16:24

Для абитуриентов-крымчан создали систему поступления в украинские институтов

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Для абитуриентов-крымчан создали систему поступления в украинские институтов
Украина не отдаст России ни одного абитуриента за оккупированных территорий. Фото: Крим.Реалии

Крымские абитуриенты отдают предпочтение украинским университетам, а не русским.

Об этом заявил первый заместитель министра образования и науки Украины Павел Хобзей "V Международного форума" Оккупированный Крым 5 лет сопротивления ", пишет Укринформ.

"Для нас дорог каждый ребенок, осталась в оккупированном Крыму. И министерство делает все возможное для того, чтобы забрать их оттуда или дать им наш украинский содержание, которое было до того времени и который сейчас в наших школах ", - отметил он.
По его словам правительство внесло изменения в постановление Кабинета Министров таким образом, чтобы крымские дети имели возможность закончить украинскую школу.

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Для этого в министерстве образования реформировали программу международной украинской школы, в которой учатся дети трудовых мигрантов.

"Есть определенная статистика, которая гласит, что в течение 3-х лет - с 2015 по 2018 годы - в этой школе обучалось 611 учащихся, получили аттестат о полном общем среднем образовании 114 учеников, свидетельство о среднем образовании получили 87 учеников. Мы понимаем, что сайт, через который работает международная украинская школа может отслеживаться и это определенный риск ", - добавляет Хобзей.

Первый заместитель отметил, что правительство совместно с платформами "Прометеус" и ЭдЭра "разработали программу для вступления крымчан.

США заинтересованы в продолжении переговоров, но никогда не признают аннексии Крыма Россией.

Об этом заявил представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Уолкер, говорится в прямом эфире V Международного форума "Захваченный Крым 5 лет сопротивления".

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