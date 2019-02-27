"Крыму нужно дать автономию" - депутат Европарламента

Крымским татарам необходимо предоставить автономию. Фото: informator.news

Крыму необходимо предоставить автономию, не дожидаясь деоккупации. Это могло бы стать мощным оружием в борьбе с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом заявила депутат Европейского парламента Ребекка Хармс на Международном форуме "Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления", сообщает "Интерфакс-Украина".

"Нам гораздо больше нужно делать для крымских татар. Я поддерживаю необходимость предоставить автономию крымским татарам уже сейчас, несмотря на то, что их родина оккупирована", - сказала Хармс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США будет оказывать поддержку Украине до конца войны с РФ - Уолкер

Евродепутат подчеркнула, что политика России направлена не только против Украины, но и всей Европы.

"Милитаризация Крыма и Черноморского региона показала, что стратегия Путина направлена не только против Украины, но и против ЕС, НАТО и Запада в целом. А после эскалации в Азовском море я бы рекомендовала НАТО усилить свое присутствие в регионе".

Расходы России на социальные выплаты и инфраструктуру в оккупированном Крыму с 2014 года составили 1,5 триллиона рублей (620 млрд. грн - Gazeta.ua). Об этом пишет российский ресурс Republic. Сумма равна расходам российского бюджета на образование за 2 года, на здравоохранение - за 3 года.