США будет оказывать поддержку Украине до конца войны с РФ - Уолкер

США настроена на диалог с РФ, но никогда не признает аннексию Крыма. Фото: novorosinform.org

США заинтересованы в продолжении переговоров, но никогда не признают аннексии Крыма Россией.

Об этом заявил представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Уолкер, говорится в прямом эфире V Международного форума "Захваченный Крым 5 лет сопротивления".

"Мы и дальше заинтересованы в ведении переговоров с Российской Федерацией по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины, пока речь идет прежде всего о Донбассе. Россия по настоящее время не заявило о своей заинтересованности в решении этого вопроса, но мы надеемся, что это когда-нибудь произойдет ", - сказал Волкер.

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Уолкер считает, что вернуть захваченные территории можно будет только тогда, когда РФ пойдет на диалог.

"Мы будем оказывать Украине поддержку, пока это не произойдет", - пообещал спецпредставитель Госдепа США.

Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки никогда не признают захвата полуострова Крым РФ.

Расходы России на социальные выплаты и инфраструктуру в оккупированном Крыму с 2014 года составили 1,5 триллиона рублей. Сумма равна расходам российского бюджета на образование за 2 года, на здравоохранение - за 3 года. Аннексия Крыма привела также к замедлению роста экономики РФ до 2%, тогда как мировая экономика за этот же период выросла на 19%. Уровень жизни россиян снизился на 11%, количество мигрантов из страны составил 3 млн человек.