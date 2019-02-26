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вторник, 26 февраля 2019 14:26

Назвали космическую сумму, которую Россия платит за аннексию Крыма

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Назвали космическую сумму, которую Россия платит за аннексию Крыма
1,5 триллиона рублей - цена оккупации Россией Крыма / фото: ИС

Расходы России на социальные выплаты и инфраструктуру в оккупированном Крыму с 2014 года составили 1,5 триллиона рублей (620 млрд. грн - Gazeta.ua).

Об этом пишет российский ресурс Republic.

Сумма равна расходам российского бюджета на образование за 2 года, на здравоохранение - за 3 года.

Аннексия Крыма привела также к замедлению роста экономики РФ до 2%, тогда как мировая экономика за этот же период выросла на 19%. Уровень жизни россиян снизился на 11%, количество мигрантов из страны составил 3 млн человек.

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"И добавлю от себя - отток капитала из России составил 318 млрд долларов - только официально, по ЦБ. Зато Крым наш", - написал у себя на Facebook российский политик, общественный деятель Дмитрий Гудков.

20 февраля 2014 года на полуострове Крым появились военные грузовики без номеров и неизвестные люди в военной форме без знаков различия. Вместе с этим в Крыму начали активно финансировать незаконные вооруженные формирования называющих себя самообороной Крыму.

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Дата
26
февраля

"Мог получить по голове древком от флага": как у Криму сопротивлялись окупации

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