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четверг, 14 января 2021 13:53

Чиновники не знают, кому на админгранице с Крымом делать бесплатный тест на Covid-19

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Чиновники не знают, кому на админгранице с Крымом делать бесплатный тест на Covid-19
Каждый день КПВВ с Крымом проходят около 800 человек, но бесплатный тест на коронавирус сделали только одному. ФОТО: из открытых источников  

С началом локдауна на контрольно-пропускных пунктах с Крымом должны были начать бесплатное тестирование на коронавирус среди тех, кто выезжает с полуострова. Однако на брифинге в Херсонской областной администрации рассказали, не все могут получить подобный тест. Об этом Gazeta.ua рассказали в Херсонском офисе КрымSOS.

По словам Вадима Чабана, заместителя председателя Херсонской областной государственной администрации, бесплатные тесты на Covid-19 могут получить отдельные категории людей. Среди них те, у кого повышенна температура, кто отказываются устанавливать приложение "Дома" или не имеют мобильного телефона для его установки.

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"Мы подготовили помещение и персонал для тестирования на КПВВ. Но за время открытия "окон возможностей" тест сделал только 1 человек. Нужно чтобы нам разъяснили некоторые моменты относительно категорий людей, которым обязаны делать тест. Потому что мы тратим государственные деньги, за которые нужно потом отчитываться", - отмечает Вадим Чабан.

Ранее, 11 января на брифинге в Херсонской облгосадминистрации первый заместитель председателя Дмитрий Бутрий рассказывал, что они выделили по 500 тест-систем для КПВВ "Чонгар" и "Каланчак". В тот же день на сайте Министерства здравоохранения опубликовали приказ о перераспределении тестов на коронавирус. Херсонская область должна получить 47 750 тестов на сумму 6,2 млн грн.

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"За 1 день из Крыма через 1 КПВВ проходит где-то 400 человек. Если делать тест всем - нужно примерно 25 тысяч тестов в месяц. Это только для тестирования на админграницах, а есть еще и остальное население Херсона и области. В конце января наши юристы планируют осуществить поехать к КПВВ и дополнительно сообщат, проводят там тестирование или нет", - комментирует Алексей Тильненко, координатор Херсонского офиса КрымSOS.

С ноября 2019 года по сентябрь 2020 года 359 тыс. человек в обе стороны пересекали админграницу с оккупированным Крымом через КПВВ "Чонгар". Такие данные Государственной пограничной службы. Однако эти цифры из-за пандемии значительно ниже предыдущих годов. Например, в августе 2019 года 200 тыс. человек проехали КПВВ "Чонгар", а в 2020-м в этом же месяце – 12 тыс.

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