"Больница снова переполнена" - жители Армянска жалуются на новые химические выбросы

Жители Армянска в Крыму снова жалуются на загрязнение воздуха в районе завода "Крымский титан". Фото: АиФ

Жители Армянска на аннексированом Россией полуострове Крым снова жалуются на загрязнение воздуха в районе завода "Крымский титан".

Об этом пишет российское издание "Новая газета".

"Последний выброс был 10 октября", - рассказала жительница Армянска Екатерина Пивовар, которая обратилась в редакцию газеты.

"У моих детей начались те же симптомы, которые были перед эвакуацией из города болели глаза, кожа покрылась пятнами, появился жуткий кашель. У меня тоже глаза опухли. У знакомых - то же самое. Когда выходишь на улицу - 10-15 минут, и все начинается", - добавила она.

По ее словам, больница снова переполнена. На ухудшение самочувствия начали жаловаться и жители соседних с Армянском сел и Красноперекопска. По словам жителей, едкий запах вызывает раздражение в горле и в глазах, а также аллергию.

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Газета также сообщает о том, что после публикации сообщения о ситуации в Армянске со ссылкой на Екатерину Пивовар к женщине пришли сотрудники полиции. Российский государственный телеканал "Крым 24" выдал сюжет, в котором Пивовар называли "ударным форвардом фейковых новостей" и "пособником Украины".

Предложения о санкциях против компаний, связанных с производством и реализацией химической продукции из временно оккупированного Крыма разработало Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.