Кислотное облако накрыло Крым

Армянск в Крыму снова страдает от выбросов кислоты. Фото: Крым.Реалии

Армянск на севере аннексированного Крыму снова накрыло ядовитым кислотной облаком.

Это произошло 9 октября, сообщает блоггер "Крымский бандеровец" в Twitter.

"Крым. "Это просто невозможно так жить! На улице ад. Просто ад". В эти минуты Армянск снова накрыло кислотой. Жители обрывают телефоны "горячих линий".

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Одни советуют валить из города. Другие - игнорировать шабаш-концерт 13 октября, на который оккупанты свезут детей со всего Крыма", - написал блогер.

В ночь с 23 на 24 августа в районе Армянска и Красноперекопска в аннексированном Крыму произошел выброс неизвестного вещества. Люди пострадали в результате аварии на заводе "Крымский титан".