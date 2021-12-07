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вторник, 07 декабря 2021 02:45

Желтая зона. В столице остается ряд ограничений

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Желтая зона. В столице остается ряд ограничений
Сообщили о новых ограничениях для Киева. Фото: Украинская правда

C 7 декабря в Киеве начинает действовать желтый уровень эпидемической опасности.

В городе установлены дополнительные карантинные ограничения, сообщает пресс-служба КГГА.

С 00:00 7 декабря в Киеве, кроме ограничений, установленных Постановлением Кабинета Министров №1236, дополнительно запрещено пользоваться услугами общественного транспорта (автомобильным, электрическим, в том числе метрополитеном) пассажирам, кроме тех, которые не достигли 18 лет, без наличия них:

отрицательного ПЦР-теста на Covid-19 или экспресс-теста для определения антигена сроком действия 72 часа;

документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации;

документа, подтверждающего получение одной дозы двудозной вакцины Covid-19, который может быть применен в течение 30 дней от даты введения дозы;

желтого или зеленого Covid-сертификата;

документа об излечении лица от Covid-19.

Запрещается посещение торгово-развлекательных центров несовершеннолетним без сопровождения взрослых, имеющих отрицательный ПЦР-тест на Covid-19 или экспресс-тест для определения антигена сроком действия 72 часа; или зеленый Covid-сертификат; или документ о выздоровлении.

Контроль соблюдения соответствующих ограничительных противоэпидемических мер в Киеве должны обеспечить районные государственные администрации, ГУ Госпотребслужбы, ГУ Национальной полиции, Управление патрульной полиции Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины, а также КП "Муниципальная охрана".

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7 декабря отменяют красный уровень эпидемической опасности в Донецкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской, Херсонской областях и Киеве.

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