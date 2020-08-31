"Зеленский, выйди к людям" - активисты пикетировали съезд "Слуги народа"

В Киеве возле бизнес-центра "Парковый", где проходил съезд партии "Слуга народа", люди перекрыли дорогу.

Протестующие держали плакаты с надписями: "Требуем государственного аудита домов Выговского", "ЖК Совские ставки - требуем коммунального застройщика". Выкрикивали: "Зеленский, выйди к людям", сообщил Сensor.net.

Фото: censor.net

У Києві проходив з'їзд партії "Слуга народу". На ньому був присутній президент Володимир Зеленський. Там представили кандидатів у мери від партії на місцевих виборах.