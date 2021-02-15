Заснеженная столица утонула в пробках

В Киеве утро понедельника, 15 февраля, началось из существенных пробок. Из-за трудных погодных условий столичные магистрали сковал осложненный трафик.
Это подтверждают данные Google Maps.
Затрудненное движение фиксируют на просп. Победы, Валерия Лобановского, Воздухофлотском, ул. Соломенская, Генерала Шаповала, Большой Васильковской, Набережно-Рыбальской, Сырецкой, Вышгородской, Елены Телиги, бульв. Леси Украинки.
Мосты Киева - Патона, Дарницкий, Южный - парализованы пробками. Стоит центр города и Подол.
Транспортный коллапс наблюдается на левом берегу. Сложно проехать по просп. Бажана, Броварском, Освободителей, ул. Братиславская.
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В Голосеевском районе Киева на ул. Гринченко самосвал зацепил прицепом путепровод и повис на задней оси.
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