Заснеженная столица утонула в пробках

В Киеве утро понедельника, 15 февраля, началось из существенных пробок. Из-за трудных погодных условий столичные магистрали сковал осложненный трафик.

Это подтверждают данные Google Maps.

Затрудненное движение фиксируют на просп. Победы, Валерия Лобановского, Воздухофлотском, ул. Соломенская, Генерала Шаповала, Большой Васильковской, Набережно-Рыбальской, Сырецкой, Вышгородской, Елены Телиги, бульв. Леси Украинки.

Мосты Киева - Патона, Дарницкий, Южный - парализованы пробками. Стоит центр города и Подол.

Транспортный коллапс наблюдается на левом берегу. Сложно проехать по просп. Бажана, Броварском, Освободителей, ул. Братиславская.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве прорвало водопровод. Движение автомобилей и трамваев ограничили

В Голосеевском районе Киева на ул. Гринченко самосвал зацепил прицепом путепровод и повис на задней оси.