Самосвал "протаранил" столичный мост и повис на кузове

В Голосеевском районе Киева на ул. Гринченко самосвал зацепил прицепом путепровод и повис на задней оси.

ДТП произошло в понедельник утром, 15 февраля, сообщили в Facebook-сообществе dtp.kiev.ua.

Автор: dtp.kiev.ua В Киеве самосвал "протаранил" мост

По предварительной информации, самосвал с полностью опущенным перекидным кузовом врезался в мост

"Предварительно, водитель забыл опустить кузов. Сам он не получил тяжелых травм, а вот спуститься вниз было очень трудно", - говорится в сообщении.

На месте работает полиция и спасатели, движение транспорта затруднено.

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