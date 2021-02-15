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понедельник, 15 февраля 2021 09:31

Самосвал "протаранил" столичный мост и повис на кузове

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В Голосеевском районе Киева на ул. Гринченко самосвал зацепил прицепом путепровод и повис на задней оси.

ДТП произошло в понедельник утром, 15 февраля, сообщили в Facebook-сообществе dtp.kiev.ua.

Автор: dtp.kiev.ua
  В Киеве самосвал "протаранил" мост
В Киеве самосвал "протаранил" мост

По предварительной информации, самосвал с полностью опущенным перекидным кузовом врезался в мост

"Предварительно, водитель забыл опустить кузов. Сам он не получил тяжелых травм, а вот спуститься вниз было очень трудно", - говорится в сообщении.

На месте работает полиция и спасатели, движение транспорта затруднено.

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На мосту Патона в столице пассажир ВАЗа несколько раз перевернулся в машине, вылетел из салона и сразу поднялся. Момент попал на видео.

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Дата
15
февраля

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