Фура смела женщину на пешеходном переходе: видео наезда

В Киеве грузовик врезался в женщину на переходе. Фото: скриншот с видео

В четверг, 28 января, на ул. Метрологической в Киеве водитель грузовика MAN совершил наезд на женщину.

ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщила патрульная полиция города.

"Пострадавшую госпитализировали медики. Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу", - говорится в сообщении.

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Патрульные в который раз призвали участников дорожного движения быть осторожными:

- поворачивая направо или налево на регулируемых и нерегулируемых перекрестках, водители должны убедиться, что пешеходов там нет - водители обязаны уступить им дорогу;

- перед тем, как выходить на проезжую часть, пешеходы должны убедиться в отсутствии опасности для себя и других участников движения, даже находясь на пешеходном переходе.

На Соломенской площади в Киеве троллейбус сбил женщину на регулируемом пешеходном переходе. Ее госпитализировали.