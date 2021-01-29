Фура смела женщину на пешеходном переходе: видео наезда

В четверг, 28 января, на ул. Метрологической в Киеве водитель грузовика MAN совершил наезд на женщину.
ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщила патрульная полиция города.
"Пострадавшую госпитализировали медики. Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу", - говорится в сообщении.
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Патрульные в который раз призвали участников дорожного движения быть осторожными:
- поворачивая направо или налево на регулируемых и нерегулируемых перекрестках, водители должны убедиться, что пешеходов там нет - водители обязаны уступить им дорогу;
- перед тем, как выходить на проезжую часть, пешеходы должны убедиться в отсутствии опасности для себя и других участников движения, даже находясь на пешеходном переходе.
На Соломенской площади в Киеве троллейбус сбил женщину на регулируемом пешеходном переходе. Ее госпитализировали.
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