В столице троллейбус сбил женщину

Троллейбус не остановился на повороте. Фото: Патрульная полиция

На Соломенской площади в Киеве троллейбус сбил женщину на регулируемом пешеходном переходе.

Патрульная полиция Киева опубликовала видео инцидента. Троллейбус повернул на переход не сбавляя скорости.

Женщину госпитализировали.

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"На регулируемых и нерегулируемых перекрестках водитель, поворачивая направо или налево, должен уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть, на которую он поворачивает, а также велосипедистам, которые двигаются прямо в попутном направлении", - напомнили в полиции.

В Киеве, на ул. Ушакова, 16, посреди дороги образовалась яма из-за аварии на канализационном коллекторе. Причина аварии - газовая коррозия и повреждение железобетонного трубопровода. Об этом сообщила пресс служба Киевводоканала.