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понедельник, 08 февраля 2021 12:59

Машина сделала сальто и выбросила пассажира: момент попал на видео

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Машина сделала сальто и выбросила пассажира: момент попал на видео
Масштабное столкновение в Киеве: пассажира выбросило на дорогу. Фото: скриншот с видео

На мосту Патона в столице пассажир ВАЗа несколько раз перевернулся в машине, вылетел из салона и сразу поднялся. Автопроисшествие произошло в ночь на 7 февраля.

Видео ДТП обнародовала патрульная полиция Киева.

На кадрах видно, как автомобиль на большой скорости переворачивается, дорогой затрагивает 2 машины и врезается в отбойник. В этот момент из салона выпал пассажир.

Прибыв на место, инспекторы обнаружили поврежденный отбойник и автомобили Skoda, Subaru и ВАЗ. Водителя последнего на месте не было.

"Инспекторы обратились к коллегам, которые следят за безопасностью города через камеры видеонаблюдения и получили фото вождя. Удалось также проследить его маршрут до Русановского бульвара. Менее десяти минут понадобилось патрульным, чтобы вернуть беглеца на место происшествия", - говорится в сообщении.

Водитель автомобиля ВАЗ прошел освидетельствование на состояние опьянения. По заключению врача, он был пьян.

Инспекторы составили на него протокол. Пассажиру ВАЗ понадобилась помощь врачей, мужчину госпитализировали.

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Пьяный водитель не справился с управлением мопеда и въехал в отбойник. Его выбросило с мопеда, но он не растерялся.

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Дата
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