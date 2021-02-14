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воскресенье, 14 февраля 2021 12:21

В Киева прорвало водопровод. Движение автомобилей и трамваев ограничили

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В Киева прорвало водопровод. Движение автомобилей и трамваев ограничили
Из трубы льется поток воды. Фото Киевавтодор

В Киеве, на левом берегу 14 февраля произошел прорыв водопровода. Движение автомобилей и трамваев ограничили на улицах Хоткевича и Попудренко.

Авария произошла на инженерных коммуникациях "Киевводоканала" на улице Попудренко, 52.

В результате инцидента улице Попудренко и Хоткевича подтопило.

На месте работает техника и бригады дорожно-эксплуатационного управления Деснянского района, которые убирают лед,
- говорится в сообщении.

Сейчас ограничено движение автомобилей и трамваев по улицам Хоткевича и Попудренко.

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Ранее в Киеве провалился асфальт на проспекте Лобановского. Аварию быстро устранили коммунальщики.

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Дата
14
февраля

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