Зарплата меньше, чем до эпидемии: столичные медики отказываются работать

Фото: facebook.com/minskiymassiv

Медицинский персонал Киевской городской клинической больницы №8 Оболонского района вышел на протест. Участие приняли преимущественно медсестры и санитарки. Они отказываются работать за зарплату в 3-5 тыс. грн в условиях эпидемии.

На странице "Жизнь Минского массива - Оболонский район" в Facebook отмечают, что медики получили такие зарплаты за апрель. Рассчитывая на доплаты за работу с инфицированными, имеют на 30-40% меньше, чем до эпидемии. Медсестрам заплатили 4-5 тыс. грн, младшим сестрам - 3-4 тыс. грн, врачам - от 6 до 9 тыс.

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Поэтому два отделения объявили об отказе работать в таких условиях и с такой оплатой. Еще несколько отделений готовятся бастовать.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столичные врачи, работающие с больными коронавирусом, за март получили рекордные зарплаты от 30 до 50 тыс. грн. В среднем доплата за март медперсонала, работающего с больными коронавирусом, составляет: врачам - 17 тыс. грн, медицинским сестрам - 13 тыс. грн, младшему медицинскому персоналу - 11 тыс.