Захват рынка Столичный: рассказали о первых пострадавших

Пострадали трое правоохранителей. Фото: facebook.com/chesno.kyiv

Во время урегулирования конфликта на рынке Столичный, который штурмовали неизвестные лица и совершали там хулиганские действия, пострадали правоохранители.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

"После применения петард в админздании помещение было заблокировано правоохранителями, там происходили следственные действия, работали взрывотехники, спецназовцы. Правоохранителям удалось предотвратить физическую схватку между участниками конфликта, в тоже время пострадали три сотрудника полиции", - отметил Небытов.

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Он добавил, что после проведения следственных мероприятий будет дана правовая оценка действиям всех участников конфликта.

"Уже длительное время происходит спор между субъектами хозяйствования касательно собственности на это административное здание. Полиция Киевской области не вмешивается в коммерческий процесс или в судебный спор, мы только предупреждаем совершению хулиганских действий и нанесения телесных повреждений", - отметил Небытов.

Конфликт на рынке разгорелся около 4:00 3 июня на почве выяснения прав собственности. Нападавшие влезли в здание рынка по лестнице и начали громить ее топорами, кувалдами и ломами. Применили дымовые пакеты и петарды. Задержали по меньшей мере четырех фигурантов. Всего в "захвате" участвовали около 80 человек в балаклавах, бронежилетах и кевларовых касках.