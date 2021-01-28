Захотели поговорить: мужчины вышли из вагона метро во время движения

Видео появилось на одном из местных Телеграмм-каналов Фото: espreso.tv

В Киеве в метро на видео попали двое мужчин, которые во время движения поезда оказались между вагонами.

Видео появилось на одном из местных Telegram-каналов.

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На нем видно, что в вагоне мало людей. Почему мужчины пытались выйти из вагона и поговорить именно во время движения - неизвестно.

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