"Вышиванки выменивали на стакан крупы или муки" - на Крещатике демонстрируется старинная одежда

Ко Дню музеев и Дню вышиванки в витринах столичного магазина "Все. Свои" на Крещатике демонстрируется старинная вышитая одежда. Экспозиция представлена ​​в рамках проекта "Своя вышиванка. Своя история". Фото: предоставлено Ольгой Сиротюк

В витринах на Крещатике демонстрируется старинная вышитая одежда. Экспозиция представлена ​​в рамках проекта "Своя вишиванка. Своя істория". Подробнее о проекте рассказали корреспонденту Gazeta.ua специалист с коммуникаций Национального музея Голодомора-геноцида Ольга Сиротюк и специалист музея и редактор Татьяна Сопронюк.

"Это совместный проект Национального музея Голодомора-геноцида, крупнейшей платформы украинских брендов "Всі. Свої" и клуба украинских иллюстраторов Pictoric. Организовали мероприятие ко Дню музеев и Дню вышиванки. Его цель обратить внимание на вышиванку и рассказать ее историю во время Голодомора-геноцида, напомнить о важности тех событий, а также исследовать феномен вышиванки в прошлом и настоящем. Мы выставили вышиванки на главной улице города, чтобы призвать украинцев передавать старинные вещи в музей, а также покупать вышиванку сегодня, чтобы через 100 лет она стала историей", - рассказала Ольга Сиротюк.

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Татьяна Сопронюк подчеркнула, что в годы Голодомора нередко вышиванки становились предметом обмена.

"Их обменивали на ярмарках или просто между собой на стакан крупы, муки или другие продукты. Таким образом вышитая сорочка могла стать спасением. Но никогда наоборот такие рубашки не обменивали и они оставались в семьях как реликвии, которые передавали из поколения в поколение. Своим проектом поощряем украинцев исследовать истории своих семей и передавать старинные вышитые сорочки, фотографии и вещи связанные с Голодомором в наш музей. Нередко у людей есть стереотип, что экспонаты - это обязательно что-то ценное или уникальное. На самом деле это не так. Иногда экспонатами становятся достаточно привычные вещи. Но если у них есть история, то надо ее сохранить, чтобы она не потерялась в социуме и времени", - подчеркнула Татьяна.

В рамках проекта "Своя вишиванка. Своя істория" витрины разделены на две части. В одной из них продемонстрированы аутентичные предметы украинской одежды из частных коллекций, а в другой - современные модели от украинских брендов. Фоном для одежды стали иллюстрации с украинскими традиционными орнаментами от Pictoric. Экспозиция будет доступна до 30 мая.