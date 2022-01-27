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пятница, 28 января 2022 02:52

Вторжение России: украинским школьникам провели урок по минной безопасности
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Фото: Елизавета Серватинская, "Суспільне"

В Украине 27 января спасатели и стражи порядка провели Всеукраинский урок школьникам на тему минной безопасности.

Главная его цель - углубить знания детей о правилах обращения с взрывоопасными предметами и предотвратить панику в опасных ситуациях, сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

Совместный урок спасатели и правоохранители провели, в частности, в Киеве.

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"В Киеве специалисты обучали учащихся средней школы учебно-воспитательного комплекса №209 "Созвездие" как реально оценить степень опасности находки и результаты некорректного с ней обращения. Детям рассказали какие бывают взрывоопасные предметы, а также дали советы по действиям при нахождении взрывных устройств" , – говорится в сообщении.

В свою очередь полицейские объяснили чем отличаются пиротехники ГСЧС от взрывотехников, рассказали о ролях и задачах, выполняемых службами.

Школьников также ознакомили с техникой и оборудованием, которые используют специалисты пиротехнических работ, в частности, средства защиты и выявления опасных предметов.

В Черкассах и Николаеве местные власти приняли решение перевести учеников некоторых школ на дистанционное обучение из-за постоянных угроз "минирования" учебных заведений. В таком формате обучение будет продолжаться до следующих рекомендаций.

Россия может атаковать по нескольким направлениям и захватить восемь ключевых регионов на востоке страны, включая города Днипро, Одесса и Харьков, заявил командующий операцией Объединенных сил Александр Павлюк. По его словам, РФ попытается вторгнуться уже 20 февраля.

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