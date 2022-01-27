Вторжение России: украинским школьникам провели урок по минной безопасности

Фото: Елизавета Серватинская, "Суспільне"

В Украине 27 января спасатели и стражи порядка провели Всеукраинский урок школьникам на тему минной безопасности.

Главная его цель - углубить знания детей о правилах обращения с взрывоопасными предметами и предотвратить панику в опасных ситуациях, сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

Совместный урок спасатели и правоохранители провели, в частности, в Киеве.

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"В Киеве специалисты обучали учащихся средней школы учебно-воспитательного комплекса №209 "Созвездие" как реально оценить степень опасности находки и результаты некорректного с ней обращения. Детям рассказали какие бывают взрывоопасные предметы, а также дали советы по действиям при нахождении взрывных устройств" , – говорится в сообщении.

В свою очередь полицейские объяснили чем отличаются пиротехники ГСЧС от взрывотехников, рассказали о ролях и задачах, выполняемых службами.

Школьников также ознакомили с техникой и оборудованием, которые используют специалисты пиротехнических работ, в частности, средства защиты и выявления опасных предметов.

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