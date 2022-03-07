ВСУ сбили над Киевом два российских самолета

Украинские военные сбили вражеские самолеты над Киевом.

В 20.30 войска противовоздушной обороны уничтожили самолет Военно-воздушных сил РФ над столицей. 40 мин. после – еще один в окрестностях города. Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook.

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"ПВО ПС ВСУ в 20:30 сбили над Киевом самолет ВКС РФ. В 21:10 в окрестностях города в воздушном бою был сбит второй вражеский самолет", - говорится в сообщении.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.