Вражеские войска обстреляли Бучу, Гостомель, Ирпень - ситуация на Киевщине

В направлении Вышгорода формируется колонна танков. Фото: Киевская облгосадминистрация

С утра сильные обстрелы звучали в Буче, Гостомеле, Ирпене.

В 8:30 поступило сообщение о попадании в 9-этажное здание в Буче, сообщает глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба.

Пожар в доме локализован, но есть скопление российской техники, утром идет бой.

В Бородянском территориальном обществе также проходят бои с русскими войсками.

В направлении Вышгорода формируется колонна танков.

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"Все 9 территориальных общин Фастовского района и их населенные пункты находятся под нашим контролем", - пишет Кулеба.

На территориях Фастовской, Калиновской и Глеваховской ТГ проводятся мероприятия по обнаружению и уничтожению ДРГ врага.

Объекты критической инфраструктуры не повреждены.

Территориальная оборона продолжает защищать города. Вышгородский и Бучанский батальоны приняли бой. Броварский и Бориспольский выполняют задания на определенных позициях. Погибших нет, но есть один раненый.

Всего с начала 27 февраля в больницы области доставили 60 человек – гражданских и военных.

Есть 9 летальных случаев.

"Пищеблоки учебных заведений обеспечивают приготовление пищи для местного населения и сил территориальной обороны. Заведения с круглосуточным пребыванием детей обеспечены всем необходимым", - подытожил председатель.

В пятницу вечером, 25 февраля, в бою под Киевом погиб экс-защитник "Карпат" Виталий Сапыло. 21-летний львовянин был командиром танка.