Вражеские войска обстреляли Бучу, Гостомель, Ирпень - ситуация на Киевщине

С утра сильные обстрелы звучали в Буче, Гостомеле, Ирпене.
В 8:30 поступило сообщение о попадании в 9-этажное здание в Буче, сообщает глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба.
Пожар в доме локализован, но есть скопление российской техники, утром идет бой.
В Бородянском территориальном обществе также проходят бои с русскими войсками.
В направлении Вышгорода формируется колонна танков.
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"Все 9 территориальных общин Фастовского района и их населенные пункты находятся под нашим контролем", - пишет Кулеба.
На территориях Фастовской, Калиновской и Глеваховской ТГ проводятся мероприятия по обнаружению и уничтожению ДРГ врага.
Объекты критической инфраструктуры не повреждены.
Территориальная оборона продолжает защищать города. Вышгородский и Бучанский батальоны приняли бой. Броварский и Бориспольский выполняют задания на определенных позициях. Погибших нет, но есть один раненый.
Всего с начала 27 февраля в больницы области доставили 60 человек – гражданских и военных.
Есть 9 летальных случаев.
"Пищеблоки учебных заведений обеспечивают приготовление пищи для местного населения и сил территориальной обороны. Заведения с круглосуточным пребыванием детей обеспечены всем необходимым", - подытожил председатель.
В пятницу вечером, 25 февраля, в бою под Киевом погиб экс-защитник "Карпат" Виталий Сапыло. 21-летний львовянин был командиром танка.
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