Возле аэропорта "Борисполь" масштабный пожар

В пятницу, 26 марта, в районе международного аэропорта "Борисполь" произошел пожар.

Об этом в Telegram информирует сообщество dtp.kiev.ua.

Автор: "Киев без цензуы" В Борисполе возник пожар

На фото видно, что пожар достаточно масштабный. В небо поднялся столб дима. Причина возгорания пока неизвестна.

Пресс-службы аэропорта и ГСЧС о пожаре не сообщали.

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В Кропивницкому в пер. Уржумском загорелся дом, где жила семья с 4 детьми. Во время тушения пожара спасатели нашли тело 4-летней девочки. Ее мать с тремя детьми успели выскочить на улицу.