Возле аэропорта "Борисполь" масштабный пожар

 
Ексклюзивы
1/5
Мертвых путают в моргах. Привозят родным другие трупы - владелец ритуальной службы
Мертвых путают в моргах. Привозят родным другие трупы - владелец ритуальной службы
Просмотров: 540
Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине
Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине
Просмотров: 531
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Просмотров: 378
200 тыс. разрешений на оружие выданы незаконно. Полиция имитирует работу
200 тыс. разрешений на оружие выданы незаконно. Полиция имитирует работу
Просмотров: 576
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Просмотров: 801
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Просмотров: 324
Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой
Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой
Просмотров: 738
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
1 Просмотров: 783
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Просмотров: 1098
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
1 Просмотров: 333
Фото
Все фото
5
4
8
3
3
Выбрали логотип для нового гастрономического символа Киева
Выбрали логотип для нового гастрономического символа Киева
На Андреевском спуске по-тихому установили памятник Гоголю
На Андреевском спуске по-тихому установили памятник Гоголю
Пушистому спасателю дали звание майора ГСЧС
Пушистому спасателю дали звание майора ГСЧС
Столичное озеро засыпали мусором десятки грузовиков
Столичное озеро засыпали мусором десятки грузовиков
Covid-вакцинация в Киеве вышла на новый уровень
Covid-вакцинация в Киеве вышла на новый уровень
Видео
Все видео
Более 100 м: сеть поразила аномальная очередь на трамвайной остановке
Более 100 м: сеть поразила аномальная очередь на трамвайной остановке
Полицейские спасли повисшего на балконе самоубийцу - видео с нагрудного камеры
Полицейские спасли повисшего на балконе самоубийцу - видео с нагрудного камеры
Коммунальщик на грузовике гонял по встречке и таранил легковушку
Коммунальщик на грузовике гонял по встречке и таранил легковушку
Бросают камни и готовы разорвать водителей: работу маршруток могут остановить
Бросают камни и готовы разорвать водителей: работу маршруток могут остановить
Патрульные героически спасали мужчину от холодной смерти
Патрульные героически спасали мужчину от холодной смерти
Интервью
1/5
Мертвых путают в моргах. Привозят родным другие трупы - владелец ритуальной службы
Мертвых путают в моргах. Привозят родным другие трупы - владелец ритуальной службы
Просмотров: 540
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Просмотров: 252
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Просмотров: 378
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Просмотров: 801
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Просмотров: 324
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 марта 2021
Просмотров: 468
Пам'ятник зятеві
У Тальному мають зносити пам'ятник Федору Дубковецькому. Він — колишній котовець із Бессарабії. Був організатором колгоспного руху. Та в часи ...
пятница, 26 марта 2021 12:27

Возле аэропорта "Борисполь" масштабный пожар

  Комментировать

В пятницу, 26 марта, в районе международного аэропорта "Борисполь" произошел пожар.

Об этом в Telegram информирует сообщество dtp.kiev.ua.

Автор: "Киев без цензуы"
  В Борисполе возник пожар
В Борисполе возник пожар

На фото видно, что пожар достаточно масштабный. В небо поднялся столб дима. Причина возгорания пока неизвестна.

Пресс-службы аэропорта и ГСЧС о пожаре не сообщали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В центре Киева горит бар - улицу перекрыли

В Кропивницкому в пер. Уржумском загорелся дом, где жила семья с 4 детьми. Во время тушения пожара спасатели нашли тело 4-летней девочки. Ее мать с тремя детьми успели выскочить на улицу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Возле аэропорта "Борисполь" масштабный пожар». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
марта

УЕФА основал Кубок кубков

Шенгенская зона существует 26 лет: как все началось

В Украине заработал новый железнодорожный вокзал

Путин выиграл первые выборы на фоне терактов

Страны мира обязались не использовать химическое и биологическое оружие

Американцы захватили японский остров

Из-за землетрясения погибли до 20 тыс. человек, а столица лежала на 90% в руинах

Изобрели вакцину, которая остановила эпидемию

Самое читаемое
Бедно, смешно и безвкусно. Как в СССР проходили дискотеки - фото
Бедно, смешно и безвкусно. Как в СССР проходили дискотеки - фото
10
 1 Просмотров: 30834
Гороскоп на 25 марта: почему такой особый последний четверг месяца
Гороскоп на 25 марта: почему такой особый последний четверг месяца
 Просмотров: 14670
Отличалась ли жизни в Литве от других советских республик - фото
Отличалась ли жизни в Литве от других советских республик - фото
28
 Просмотров: 12789
СБУ задержала екснардепа Семенченко и &quot;агента НАБУ&quot; Шевченко
СБУ задержала екснардепа Семенченко и "агента НАБУ" Шевченко 3 Просмотров: 5994
Ивлееву, которая голой снялась для Playboy Russia, обвинили в плагиате украинской обложки для мужского глянца
Ивлееву, которая голой снялась для Playboy Russia, обвинили в плагиате украинской обложки для мужского глянца
4
 Просмотров: 5364
Новости Киева
Выбрали логотип для нового гастрономического символа Киева
Выбрали логотип для нового гастрономического символа Киева
5
 Просмотров: 243
На Андреевском спуске по-тихому установили памятник Гоголю
На Андреевском спуске по-тихому установили памятник Гоголю
4
 Просмотров: 657
Назвали главных нарушителей карантина в Киеве
Назвали главных нарушителей карантина в Киеве Просмотров: 162
В столичном метро появятся бесшумные поезда со сквозными вагонами
В столичном метро появятся бесшумные поезда со сквозными вагонами Просмотров: 297
В Киеве общественному транспорту позволили перевозить больше людей
В Киеве общественному транспорту позволили перевозить больше людей Просмотров: 261
Больше всего комментируют
8
"Слуга народа" ведет себя, как Партия регионов в 2014 году - Виктор Чумак
8
"Агент НАБУ" Шевченко прокомментировал свою причастность к созданию ЧВК
3
СБУ задержала екснардепа Семенченко и "агента НАБУ" Шевченко
2
Американский советник Зеленского спрогнозировал встречу с Байденом
2
СБУ обыскивает организацию Медведчука - подозревают в содействии аннексии Крыма
Голосов: 6681
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть