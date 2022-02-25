Воздушная тревога в Киеве: ряд станций метро не будет работать

Некоторые станции работают с ограничениями на вход для обеспечения постепенного вывоза людей. Фото: pixabay.com

В Киеве при сигнале "Воздушная тревога" наземные станции Днепр, Гидропарк, Левобережная, Дарница, Черниговская и Лесная не будут работать.

В то же время ограничили движение метро на красной ветке. Станции метрополитена Академгородок, Житомирская, Нивки и Берестейская не работают в режиме перевозок, сообщает пресс-служба КГГА.

"Наземные станции Днепр, Гидропарк, Левобережная, Дарница, Черниговская и Лесная не являются безопасными для укрытия и перевозки пассажиров. Призываем переместиться в другие укрытия или на подземные станции", - говорится в сообщении.

Также некоторые станции работают с ограничениями на вход для обеспечения постепенного вывоза людей и избежания скоплений.

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