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Спецтема: Напад Росії на Україну

Воздушная тревога в Киеве: ряд станций метро не будет работать

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Воздушная тревога в Киеве: ряд станций метро не будет работать
Некоторые станции работают с ограничениями на вход для обеспечения постепенного вывоза людей. Фото: pixabay.com

В Киеве при сигнале "Воздушная тревога" наземные станции Днепр, Гидропарк, Левобережная, Дарница, Черниговская и Лесная не будут работать.

В то же время ограничили движение метро на красной ветке. Станции метрополитена Академгородок, Житомирская, Нивки и Берестейская не работают в режиме перевозок, сообщает пресс-служба КГГА.

"Наземные станции Днепр, Гидропарк, Левобережная, Дарница, Черниговская и Лесная не являются безопасными для укрытия и перевозки пассажиров. Призываем переместиться в другие укрытия или на подземные станции", - говорится в сообщении.

Также некоторые станции работают с ограничениями на вход для обеспечения постепенного вывоза людей и избежания скоплений.

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Второй день продолжается полномасштабная война Российской Федерации против Украины. Около 4:00 враг активизировался и нанес ракетный удар по Киеву. От ракеты оккупантов загорелась жилая девятиэтажка.

По предварительным данным, трое раненых, один из них в тяжелом состоянии. Дом пылал, есть угроза разрушения.

ВСУ ведут активные бои возле населенных пунктов Дымер и Иванков в Киевской области.

137 украинских защитников погибли в боях против оккупантов в первый день вторжения России. Ранены 316 бойцов. Также есть погибшие среди гражданского населения, в том числе дети.

Под поселком Гостомель в Бучанском районе украинские воины сожгли колонну российской техники. Видео опубликовали очевидцы.

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